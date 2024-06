Le parole di Sinner dopo la vittoria nei quarti contro Struff: "Sono felice di come ho reagito. Sono rimasto tanto in campo, vedremo come andrà domani e come riuscirò a recuperare perché 2 ore e 30 minuti sono tanti. Speriamo di fare un buon lavoro". E su Musetti e Cocciaretto in semifinale al Queen's e Birmingham: "Sono contento per loro". L'ATP 500 di Halle è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-STRUFF