Cocciaretto ko in semifinale: vince Putintseva

Stop in semifinale per Cocciaretto, battuta dalla kazaka Putintseva con un doppio 6-2. Una partita indirizzata con una serie di nove game consecutivi in favore della kazaka che giocherà la sesta finale in carriera nel circuito maggiore. Elisabetta, rallentata da un problema alla coscia destra (c'è stato anche un medical time out), tornerà in campo la prossima settimana a Bad Homburg. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-ZHANG LIVE