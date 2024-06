Meraviglioso Musetti: è finale dopo due anni

Due anni dopo Musetti torna in finale nel circuito maggiore battendo l'australiano Thompson con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Una partita straordinaria di Lorenzo che affronterà in finale Paul o Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Napoli a Londra. Due anni dopo Lorenzo Musetti torna in finale e lo fa in uno dei tornei più nobili, l' ATP 500 del Queen's . Il carrarese ha battuto in semifinale l'australiano Jordan Thompson, n. 43 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Un'altra bellissima partita di Musetti in una settimana da favola. Ancora la resilienza e la forza di restare attaccato al match nei momenti di difficoltà in una partita dura e lottata.

Il racconto del match

Come nei quarti con Harris, l'impatto al match di Musetti è devastante. Lorenzo gioca un primo set di altissimo livello, strappando il servizio a Thompson in apertura con una splendida accelerazione di rovescio. L'azzurro riesce a superare anche un momento di difficoltà tra il sesto e il settimo gioco: prima non converte due palle break per il 5-1, poi ne annulla due sul suo servizio che avrebbero riaperto il parziale. Nel secondo set l'inerzia cambia: nonostante qualche problema alla schiena (necessario un medical time out e l'intervento in più occasioni del fisioterapista), Thompson sale di livello e con un gioco più aggressivo vince i primi cinque game del set. Musetti recupera un break, ma non basta per riaprire il parziale. Il terzo parziale è il più equilibrato, risolto da Lorenzo con il break nell'ottavo gioco. Servono quattro palle break per strappare il servizio a Thompson e conquistare la terza finale in carriera nel circuito. Musetti affronterà domenica o Tommy Paul o Sebastian Korda, impegnati nella seconda semifinale.