Sinner, Musetti e Cocciaretto: caccia alle finali

È un super sabato azzurro per l'Italia del tennis, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Tre protagonisti in tre tornei diversi, tutti a caccia delle finali: Jannik Sinner ad Halle , Lorenzo Musetti al Queen's ed Elisabetta Cocciaretto a Birmingham. Si parte alle 12 con "Coccia" impegnata contro Yulia Putintseva , n. 41 del ranking WTA. L'occasione di riscatto per la marchigiana che a inizio anno perse contro la kazaka a Hobart subendo una clamorosa rimonta da 4-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale. Alle 14, invece, toccherà a Lorenzo Musetti al Queen's di Londra contro Jordan Thompson . Il carrarese, alla seconda semifinale consecutiva dopo Stoccarda, insegue una finale nel circuito maggiore che manca da Napoli 2022. Dulcis in fundo alle 15 toccherà a Jannik Sinner . Reduce dalla maratona contro Struff nei quarti, il n. 1 al mondo sarà opposto al cinese Zhizhen Zhang , mai affrontato prima in carriera.

