Novak Djokovic volerà a Wimbledon e deciderà se partecipare allo Slam che inizierà il 1° luglio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Come svelato dalla BBC, il n. 2 al mondo (reduce dall'intervento al ginocchio) è atteso lunedi all'All England Club e farà un test sul campo prima di sciogliere le riserve

Novak Djokovic ci prova per Wimbledon. Appena 18 giorni dopo l'intervento al menisco subito a Parigi, il n. 3 al mondo (da lunedì tornerà n. 2 davanti a Carlos Alcaraz) è atteso in Inghilterra per provare a partecipare allo Slam che prenderà il via il 1° luglio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Come svelato dalla BBC, Djokovic arriverà lunedì a Londra e farà un test sui campi in erba dell'All England Club. Nole non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione: attualmente è iscritto al torneo e prenderà una decisione definitiva soltanto nei prossimi giorni.