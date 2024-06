Sinner o Musetti? Con Sky Q li vedi in entrambi

Domenica da sogno per il tennis azzurro con tre finali da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW . Sinner ad Halle e Musetti al Queen's andranno a caccia di una doppietta da favola: sarà possibile seguirli allo stesso tempo con l'opzione Split Screen, disponibile per i clienti Sky Q via satellite. E tra una settimana scatta Wimbledon

In attesa di vivere Wimbledon su Sky Sport dal 1° luglio, per l'Italia del tennis italiano è una domenica da sogno sull'asse Halle-Queen's, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la prima volta nella storia, infatti, due azzurri sono contemporaneamente in finale nei due tornei ATP 500 sull'erba: Jannik Sinner da una parte, Lorenzo Musetti dall'altra. Il n. 1 al mondo affronterà sui prati tedeschi l'amico Hubert Hurkacz, n. 9 del ranking ATP, mentre il carrarese (alla prima finale dopo due anni) affronterà l'americano Tommy Paul. La finale di Sinner è in programma alle 14, mentre quella di Musetti alle ore 15: con Sky sarà possibile seguirli allo stesso tempo. Come? Grazie alla funzione Split Screen, i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.