Italiani sull'erba? Yes, we can

L'Italia avrà 14 tennisti in tabellone a Wimbledon 2024 (fra uomini e donne), più altri 10 in corsa nelle qualificazioni. Mai come quest'anno arriviamo allo slam londinese da protagonisti. Non solo con Jannik Sinner...

Sempre di più in cima al ranking e alla race che porta a Torino, Sinner adesso è davvero pronto per Wimbledon, che è il suo vero obiettivo "on grass". Vittoria chiama vittoria: ai Championships per la prima volta in uno Slam sarà la prima testa di serie davanti a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, gli unici avversari davvero temibili in questo momento, anche se il serbo (sbarcato a Church Road per allenarsi sa ancora se giocherà dopo l'operazione che ha subito al menisco dopo il Roland Garros).