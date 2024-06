A tre settimane dall'intervento chirurgico al menisco subito dopo l'infortunio rimediato al Roland Garros, Novak Djokovic è già sui prati londinesi dell'All England Club con un solo obiettivo: testare il ginocchio e tornare in tempo per Wimbledon, in programma dal 1° luglio (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Ecco il n°2 del mondo al lavoro con il suo staff

