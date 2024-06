Clamoroso a Maiorca, dove dopo pochi game va in tilt il sistema elettronico che gestisce le chiamate dell'out durante l'ottavo di finale tra Fognini e Mensik. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione e risolto il problema, i giocatori hanno potuto riprendere regolarmente il gioco. Guarda il video. L'ATP 250 di Maiorca è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW