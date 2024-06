Sinner, primo allenamento a Wimbledon. FOTO e VIDEO

Primo allenamento sui prati dell'All England Club per Jannik Sinner, che ha giocato per circa 90' contro l'argentino Coria. Sorrisi e volto disteso per il numero 1 del mondo, che insegue un titolo mai vinto da nessun italiano nella storia. Venerdì il sorteggio del tabellone. Wimbledon in diretta dal 1° luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

VIDEO: L'ALLENAMENTO DI SINNER