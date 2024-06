Oggi in campo Paolini, Sonego, Cobolli e Fognini

Mercoledì con quattro azzurri in campo tra Eastbourne e Maiorca. Sull'erba inglese debutta Jasmine Paolini, al primo match dopo la finale al Roland Garros. Ottavi di finale anche per Sonego e Cobolli. In Spagna, invece, spazio a Fabio Fognini contro il ceco Mensik. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno di Jasmine Paolini al WTA 500 di Eastbourne , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato. Al primo match dopo la finale del Roland Garros, la n. 7 al mondo affronterà la belga Elise Mertens , n. 33 del ranking WTA. Nell'East Sussex torneranno in campo anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli per gli ottavi del torneo maschile. Il torinese sfiderà l'australiano Max Purcell , già battuto due anni fa sull'erba inglese, mentre il romano giocherà contro il lucky loser britannico Giles Hussey , n. 359 della classifica mondiale. A Maiorca , invece, spazio a Fabio Fognini , impegnato con il ceco Jakub Mensik. Si giocheranno oggi, infine, i match di secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon : in programma i match di Gigante, Bellucci e Napolitano.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

