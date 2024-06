Mattia Bellucci si giocherà l'accesso al main draw di Wimbledon: l'azzurro ha superato lo spagnolo Zapata Miralles e sfiderà nel turno decisivo delle qualificazioni il belga David Goffin. Escono di scena invece Napolitano e Gigante. Wimbledon in diretta dal 1° luglio su Sky Sport e in streaming su NOW