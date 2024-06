Cobolli si ferma nei quarti: Harris vince in 3 set

Sconfitta in rimonta per Flavio Cobolli, battuto nei quarti dall'inglese Billy Harris dopo 2 ore e 30 minuti di gioco. L'azzurro adesso volerà a Wimbledon per il primo main draw in carriera ai Championships. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GABY, UNA REGINA A ROMA: LO SPECIALE SU SKY