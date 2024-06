Gaby, una regina a Roma: lo speciale oggi su Sky

Gabriela Sabatini, ex numero 3 del mondo e quattro volte vincitrice degli Internazionali d’Italia, è tornata a Roma e si racconta dialogando con Flavia Pennetta e Stefano Meloccaro. Appuntamento da oggi alle 21.30 su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nello speciale, curato da Giuseppe Marzo e realizzato da Flavio Chioda, la campionessa argentina racconta il suo ritorno al Foro Italico, dove vinse quattro volte fra il 1988 e il 1992. Un dialogo con Flavia Pennetta ("Mi sarebbe piaciuto giocare contro di te") in cui la Sabatini ripercorre i momenti della sua carriera e quelli legati a Roma e l'intervista di Stefano Meloccaro in cui l'ex tennista ribadisce il suo amore per la Capitale che le ha sempre riservato un affetto speciale. Primo passaggio dello speciale "Gaby-Una regina a Roma" giovedì 27 giugno alle ore 21.30 su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e disponibile on demand.