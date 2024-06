Verso Wimbledon: tutto quello che c'è da sapere

È iniziato il countdown per l'edizione 137 di Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. Sinner riparte dal titolo ad Halle, Alcaraz difende il titolo vinto un anno fa e Djokovic (ancora in dubbio) insegue il record. In totale 14 italiani al via tra maschile e femminile. Tutto quello che c'è da sapere sui Championships

Il torneo più prestigioso e più atteso. È Wimbledon , terzo Slam stagionale da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. Sarà l'edizione 137 dei Championships che riproporranno la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . L'azzurro arriva da n. 1 al mondo, lo spagnolo da campione in carica dopo la leggendaria finale dello scorso anno contro Djokovic . Proprio Nole è il terzo "incomodo": la sua partecipazione è ancora in dubbio, ma intanto è volato a Londra e scioglierà le riserve nell'immediata vigilia. Il serbo, sette volte campione a Wimbledon, è a -1 dal record di Roger Federer. Le speranze italiane passano da Sinner, ma la pattuglia italiana è folta. Al maschile attesa soprattutto per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini : il primo reduce dalla finale al Queen's, il secondo finalista tre anni fa sul Centrale dell'All England Club. Al femminile, invece, riflettori puntati su Jasmine Paolini dopo la finale al Roland Garros.

Dove vedere Wimbledon 2024

Il mito di Wimbledon sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. Dai campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese andranno in onda su Sky circa 750 ore live per la 137esima edizione del The Championships. Come da tradizione, la copertura del torneo garantita dalla squadra di Sky Sport sarà di altissimo livello: dopo l’esordio per gli Internazionali BNL d’Italia, si riaccende per l’occasione lo studio dedicato al tennis realizzato ad hoc nella sede centrale di Milano. A tutto questo si aggiunge la tecnologia in continuo avanzamento, che resta uno dei marchi di fabbrica Sky anche per il tennis. Anche per Wimbledon non mancherà lo storico Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che come sempre aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle.