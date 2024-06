Murray: "Wimbledon? Deciderò all'ultimo"

Con un messaggio pubblicato sui social del torneo, Andy Murray non esclude la possibilità di partecipare ai Championships, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. "Deciderò all'ultimo momento, è complicato perché voglio giocare a Wimbledon un'ultima volta" ha detto l'inglese, reduce da un intervento per una cisti alla schiena

Andy Murray non scioglie le riserve sulla sua partecipazione a Wimbledon. Alla vigilia del sorteggio, in programma venerdì alle 11, il tennista britannico ha lasciato uno spiraglio aperto sulla possibilità di vederlo in campo. "Sento che merito l'opportunità di andare avanti fino all'ultimo momento per prendere la decisione" ha detto il due volte campione dei Championships, operato nei giorni scorsi per una cisti alla schiena. Per Murray sarebbe l'ultima partecipazione a Wimbledon visto che ha già annunciato il ritiro a fine stagione: "È complicato, e lo è ancora di più perché voglio giocare a Wimbledon un'ultima volta - ha aggiunto l'ex n. 1 al mondo - Per quello che ho investito nello sport negli ultimi anni, mi piacerebbe almeno uscire di scena giocando una partita vera, in cui sono almeno competitivo, non come è successo al Queen's". Murray non esclude la possibilità di giocare anche solo il doppio, in coppia con il fratello Jamie: "Giocare con Jamie nel doppio è qualcosa che ovviamente non ho mai fatto prima - conclude - Anche quello può essere speciale".