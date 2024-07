Comincia bene la difesa del titolo di Carlos Alcaraz, che si libera in tre set dell'estone Lajal, n°269 del ranking. Avanti anche Medvedev, che batte il serbo Kovacevic. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

