Arnaldi, esordio amaro: Tiafoe vince in rimonta

Sconfitta amara per Arnaldi che, avanti di due set, perde al quinto contro il n. 29 del seeding Frances Tiafoe. Il ligure tornerà adesso a giocare sulla terra in vista delle Olimpiadi.

Finisce tra i rimpianti l'avventura a Wimbledon di Matteo Arnaldi. Il sanremese esce di scena al 1° turno dei Championships, battuto in cinque set dal n. 29 del seeding Frances Tiafoe: 6-7(5), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 il punteggio finale in 3 ore e 9 minuti di gioco. L'americano ha ribaltato una partita che sembrava in controllo per Arnaldi, avanti di due set entrambi ben giocati, recuperando un break di svantaggio. Poi, però, il ligure è calato di livello e Tiafoe ne ha approfittato per vincere il terzo e il quarto set, entrambi con due break di vantaggio. Nel quinto parziale tutto ruota attorno all'ottavo gioco in cui l'americano ha strappato il servizio a 15 ad Arnaldi, chiudendo poi il match al primo match point. Al secondo ko consecutivo dopo il Queen's, Matteo tornerà adesso a giocare sulla terra battuta in vista delle Olimpiadi. L'azzurro parteciperà al torneo di Amburgo (15-21 luglio), poi volerà a Parigi per il torneo olimpico.