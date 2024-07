Fognini al 2° turno: Van Assche ko in tre set

Fognini torna a vincere un match ai Championships dopo 1097 giorni: battuto il lucky loser francese Luca Van Assche con un netto 6-1, 6-3, 7-5. Il ligure affronterà Ruud al 2° turno. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Tre anni dopo l'ultima volta Fabio Fognini torna a vincere un match a Wimbledon. Il ligure, alla 14esima partecipazione ai Championships, ha battuto all'esordio il lucky loser francese Luca Van Assche, n. 104 al mondo, con un netto 6-1, 6-3, 7-5 in due ore e quattro minuti di gioco. Un esordio da incorniciare per Fognini che ha giocato una partita praticamente perfetta (42 vincenti a referto), accusando un piccolo calo soltanto nel finale del terzo set. Avanti di un break, Fabio ha perso il servizio nell'ottavo gioco, ma è stato bravo a reagire immediatamente con un nuovo break di vantaggio nell'undicesimo game, decisivo per il risultato finale. Fognini non vinceva un incontro a Wimbledon dal 30 giugno 2021, quando batté in tre set il serbo Laslo Djere al 2° turno. Da allora sono trascorsi 1097 giorni.