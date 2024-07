A un mese dall'intervento al menisco, Novak Djokovic debutta in modo convincente sul Centrale, battendo in tre set il ceco Kopriva, n°123 del mondo. "Sono contento di come mi sono mosso", ha detto Nole. Avanti anche Zverev, clamorosa eliminazione della sesta testa di serie Rublev contro il debuttante Comesana. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

In una giornata in ritardo a causa della pioggia, Novak Djokovic passa il primo importante test nel suo debutto a Wimbledon. Non tanto per il valore dell'avversario, Vit Kopriva numero 123 del mondo, quanto per il suo ginocchio. Il serbo, seconda testa di serie del seeding e sette volte campione, si è mosso bene per uno che appena un mese fa era in una stanza di ospedale a farsi operare al menisco. Il ceco ha ceduto 6-1, 6-2, 6-2 sul Centrale, consentendo a Nole anche di non forzare grazie alle due ore di gioco disputate. "Sono contento di come mi sono trovato in campo - ha detto Nole al termine della partita -. C'è sempre differenza tra allenamento e partita. Ho fatto il possibile per darmi una possibilità di giocare, non l'avrei fatto per nessun altro torneo". Anche al 2° turno Djokovic ha un rivale 'morbido', ovvero il vincente di Moro Canas-Fearnley. Avanti senza patemi anche Zverev, 4 del seeding, che si è liberato in tre set dello spagnolo Carballes Baena, clamorosa eliminazione della sesta testa di serie Rublev contro il debuttante Comesana.