Punto spettacolare vinto dal romano nel match perso contro Tabilo. Nel terzo game del quinto set, il romano ha conquistato una palla break (poi annullata dal cileno) giocando due volée: la prima in allungo, la seconda (vincente) in tuffo, accompagnata dalla standing ovation del pubblico. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

