Così si affronta Shelton: oggi la sfida con Sinner

Dopo la perfezione tecnica esibita contro Kecmanovic, Sinner trova Ben Shelton agli ottavi. L'americano n.14 al mondo è dotato di un servizio mancino con rotazioni slice insidiose e di una potenza che ha toccato i 246 km/ora. Ecco come dovrà affrontarlo Jannik. La sfida degli ottavi è il secondo sul campo uno dalle 14: diretta esclusiva su Sky Sport Arena e in streaming su NOW