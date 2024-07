Jasmine Paolini emozionata dopo il successo con Navarro che le vale la prima semifinale a Wimbledon in carriera: "E' incredibile aver vinto su questo campo. E' speciale essere qui in semifinale, diventare la n°5 del mondo è incredibile. Da bambina vedevo le semifinali in televisioni e ora la giocherò. Vekic? sarà dura, è una semifinale Slam e giochi sono con avversari forti. Combatterò su ogni palla". Guarda il video. Wimbledon è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

