De Minaur si ritira: Djokovic in semifinale

L'australiano non scenderà in campo nei quarti di finale di Wimbledon contro il serbo per un problema all'anca, accusato al termine del match degli ottavi contro Fils. Djokovic si qualifica così per le semifinali sull'erba londinese, dove affronterà il vincente della sfida tra Musetti e Fritz

E' Novak Djokovic il terzo semifinalista di Wimbledon dopo Medvedev e Alcaraz. Il serbo passa il turno senza giocare, per il ritiro del suo avversario De Minaur. L'australiano si era infortunato durante il match point contro Fils negli ottavi di finale: "Ovviamente non è un annuncio che volevo fare in alcun modo", ha detto De Minaur in una conferenza stampa. "Sì, sono devastato ma ho dovuto ritirarmi a causa di un infortunio all'anca. Ho una lacerazione alla cartilagine. Ho sentito un forte schiocco durante gli ultimi tre punti della mia partita contro Fils e ieri ho effettuato un esame. Ha confermato che si trattava di un infortunio e ad alto rischio di peggiorare la situazione se fossi entrato in campo oggi. Non è un segreto che in questa fase della mia carriera questa era la partita più importante. Sapevo dei risultati dei controlli di ieri, ma speravo di svegliarmi oggi e di sentire una sorta di miracolo. Il problema è che se gioco e c'è uno stiramento, uno scivolone, qualsiasi cosa può far passare questo infortunio da tre-sei settimane a quattro mesi". Djokovic sfiderà in semifinale il vincente della sfida tra Musetti e lo statunitense Fritz.