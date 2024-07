Paolini: "Ricorderò per sempre questo match"

Jasmine Paolini non finisce di stupire. Dopo aver centrato la finale al Roland Garros, l'azzurra raggiunge lo stesso risultato a Wimbledon battendo in semifinale Donna Vekic in rimonta in tre set. Le sue parole a fine partita: "È stata durissima, Vekic tirava vincenti da tutte le parti. All'inizio è stato difficile, mi sono detta di migliorare punto dopo punto. Ricorderò questo match per sempre. Non c'è posto migliore di questo dove lottare su ogni palla, è bellissimo giocare davanti a voi. Per un tennista questo è il posto più bello dove giocare, grazie per avermi sostenuto".

