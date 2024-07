Alcaraz ancora in finale: Medvedev ko in 4 set

Carlos Alcaraz conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon: lo spagnolo batte in quattro set il russo Daniil Medvedev, n°5 del seeding, con i parziali di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Ora Musetti-Djokovic in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

E' Carlos Alcaraz il primo finalista di Wimbledon 2024. Lo spagnolo, n°3 del seeding, ha superato il russo Daniil Medvedev (5 del tabellone) con i parziali di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 in poco meno di 3 ore di gioco. Per Carlitos si tratta della quinta finale Slam della carriera, la seconda consecutiva ai Championships dopo quella vinta nel 2023 contro Novak Djokovic. Domenica si giocherà il quarto Major (US Open 2022, Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024 i precedenti) contro il vincente di Musetti-Djokovic. La finale è in programma domenica sul Campo Centrale alle ore 15, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.