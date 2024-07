Novak Djokovic torna in finale a Wimbledon e Boris Becker, ospite negli studi Sky, commenta così il successo del suo ex 'allievo' contro Lorenzo Musetti: "E' stato il miglior Nole dell'anno, anche se non il migliore che abbia mai visto". Poi aggiunge: "E' davvero incredibile come a 37 anni riesca a trovare le motivazioni per battere i record e come abbia ancora il fuoco dentro". Ascolta l'analisi nel VIDEO sopra

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-MUSETTI