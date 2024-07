Il tennista azzurro, sconfitto in 3 set da Djokovic, si complimenta con l'avversario: "Penso di aver fatto bene in quasi tutte le zone del campo, ma non avevo mai affrontato un Nole così: mi ha sorpreso, il suo gioco si adatta perfettamente all'erba". Musetti che esce dalle due settimane a Church Road con una rinnovata consapevolezza: "Ora so che posso battere quasi chiunque"

Lorenzo Musetti ci ha provato, si è costruito le sue chance nella semifinale di Wimbledon ma ha dovuto inchinarsi in 3 set al miglior Djokovic della stagione. "Novak ha giocato una partita davvero incredibile, ha dimostrato di essere in ottima forma, non solo dal punto di vista tennistico, ma anche fisicamente - le parole dell'azzurro -. Penso di aver fatto bene in quasi tutte le zone del campo. Ma, come ho detto al suo team nello spogliatoio, non avevo mai affrontato un Nole così ed era la settima volta che giocavamo uno contro l'altro".