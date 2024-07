Novak Djokovic batte Musetti e centra la prima finale del suo 2024, la 10^ della carriera a Wimbledon. A fine partita il serbo, che ha ricordato come questo torneo fosse il suo sogno da bambino, ha avvisato Alcaraz, ultimo ostacolo per l'8° trionfo a Church Road: "Non ho intenzione di fermarmi, rivoglio il trofeo tra le mie mani". Poi una battuta: "Con Carlos sarà una battaglia. Vincerà tanti Slam in futuro, magari dopo il mio ritiro tra 15 anni...". L'intervista nel VIDEO sopra

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-MUSETTI