Lo spettacolo del grande tennis da vivere su Sky e in streaming su NOW. Jasmine Paolini è la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, che giocherà contro Barbora Krejčíková, oggi sabato 13 luglio, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ampi pre e postpartita dalle 14, con Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli insieme a Federico Ferrero e Barbara Rossi, per seguire l’avvicinamento all’evento e la premiazione finale. Analisi dei colpi e delle strategie dei campioni con Ivan Ljubicic, in collegamento da Londra, e le ultimissime di Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.