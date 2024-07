Darderi al 2° turno, Hardt si arrende in 3 set

Saltato il derby con Lorenzo Sonego, Luciano Darderi approda al 2° turno del torneo ATP di Amburgo: superato in tre set il dominicano Nick Hardt, n°191 del mondo. Per l'azzurro il prossimo avversario sarà il kazako Shevchenko. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TENNIS, GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT