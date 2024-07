Berrettini non si ferma: Galan ko, è ai quarti

Matteo Berrettini non sbaglia: batte 6-4, 6-2 il colombiano Daniel Galan, n°142 del ranking e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Gstaad. Venerdì in campo anche Fognini contro Tsitsipas. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Berrettini non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale dello “Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 28enne romano, sceso al n.82 del ranking e sesto favorito del seeding, ha superato il colombiano Daniel Elahi Galan, n.142 del mondo, con i parziali di 6-4, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco. Berrettini, vincitore a Gstaad nel 2018 del suo primo titolo ATP (e di nuovo finalista nel 2022), ha rimediato a una falsa partenza dopo aver perso il primo turno di battuta del match, con un parziale di 4-0 nel finale che ha ribaltato il primo set. Più concreto il secondo, con un break in suo favore in apertura, difeso con una buona resa al servizio (12 ace, 69% di prime in campo e appena 12 punti persi in battuta). Matteo, che ha conquistato sulla terra marocchina di Marrakech, il suo unico titolo stagionale, attende venerdì il vincente di Auger-Aliassime-Hanfmann.