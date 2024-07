Fognini salva due match-point: ai quarti a Gstaad

Infinito Fabio Fognini: il 37enne ligure salva due match point contro il peruviano Juan Pablo Varillas, sconfitto 3-6, 7-6, 7-5 e conquista i quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Domani in campo Berrettini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TENNIS, GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT