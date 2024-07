Nadal vince ancora: Norrie battuto, è ai quarti

Rafa Nadal ci ha preso gusto: lo spagnolo supera con un doppio 6-4 Cameron Norrie, n°42 del mondo e quinta testa di serie del seeding, volando ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Bastad. Per il 14 volte campione del Roland Garros ora c'è l'ostacolo Mariano Navone. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

