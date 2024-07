Fognini fuori ai quarti: battuto da Tsitsipas

Gioca a tratti molto bene il ligure, specialmente nel primo set, ma non basta per passare alla semifinale dell’Atp di Gstaad. Vince in due parziali il greco Tsitsipas numero uno del tabellone e che adesso affronterà il vincente del match tra Auger-Aliassime e Matteo Berrettini

Nulla da fare per Fabio Fognini che ai quarti dell’Atp di Gstaad, in Svizzera, perde in due set contro Tsitsipas. Un match giocato bene nel primo parziale dal ligure che cede soltanto al decimo game cedendo il servizio sul 5-4 in favore del greco. Nel secondo set, con qualche problema ad un polpaccio per Fognini, non c’è storia: Fabio cede quasi subito il servizio, riesce a strappare il break al greco riportandosi sul 3-2 ma poi il numero uno del tabellone accelera e chiude con il punteggio di 6-3. Il greco affronterà adesso il vincente del match tra Berrettini e Auger-Aliassime.