Darderi out ai quarti di Amburgo: vince Baez

L'azzurro non riesce a conquistare il pass semifinale, passa l'argentino Baez in tre set. Darderi vince il primo in mezz'ora, cade nel secondo e subisce la rimonta nel terzo, dopo dei problemi accusati alla schiena. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Niente da fare per Luciano Darderi, il classe 2002 italiano si arrende a Baez nei quarti di Amburgo. Primo set dominato dall'azzurro che regola l'avversario in appena 33 minuti con un netto 6-2, più complicato il secondo dove Darderi va sotto di un break, recupera ma poi cede nel finale. Decisivo allora il terzo: Baez scappa subito con un break, poi Luciano accusa dei problemi alla schiena che necessitano l'ingresso del fisioterapista: torna in campo ma soffre e alla fine capitola 2-6, 6-4, 6-4. Per l'argentino uno tra Fils e la testa di serie numero 2 Rune in semifinale. Prossimi appuntamenti vicinissimi, invece, per Darderi, che esordirà con la maglia azzurra ai Giochi di Parigi ed è stato convocato per le sfide di Davis di settembre.