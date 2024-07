Musetti cade in finale: vince Cerundolo in tre set

Si ferma in finale la corsa del tennista azzurro, che perde 2-6, 6-4, 7-6 in tre ore contro l'argentino Cerundolo all'ATP 250 di Umago. Sfuma il terzo titolo in carriera per Lorenzo, atteso a Parigi per partecipare alle Olimpiadi. Da lunedì tornerà al numero 16 della classifica mondiale (a -1 dal suo best ranking). Il grande tennis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

