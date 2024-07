"Sono molto contento e molto stanco". Matteo Berrettini festeggia così il suo secondo titolo consecutivo che lo porta a quota 10 nel circuito, come solo Panatta e Sinner nella storia. "Grazie a tutti per il supporto, siete stati incredibili, due settimane pazze per davvero - ha detto il tennista romano dopo aver battuto Gaston nella finale di Kitzbuhel -. Grazie alla mia famiglia e al mio staff, congratulazioni anche a Gaston: Hugo mi hai fatto sudare veramente oggi, continua così e magari giocheremo altri finali in carriera. Era una partita molto dura, ma sono contento, ho giocato bene tutta la settimana ed è bello chiudere così. Sempre positivo? Sì, è per questo che dopo aver concesso il break ero contento di averne vinto subito uno, nel tennis non si sa mai. È andata bene e grazie ancora per il supporto".