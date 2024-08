Altra grande prova di Flavio Cobolli che supera in tre set (7-5, 3-6, 7-6) il 'padrone di casa' Michelsen e accede alle semifinali dell'ATP 500 di Washington. Per il 2002 azzurro è la seconda semifinale in carriera

Flavio Cobolli non si ferma. Dopo aver eliminato Goffin e Davidovich Fokina, il tennista classe 2002 ha superato anche l'ostacolo Michelsen in tre set, garantendosi l'accesso alle semifinali dell'ATP 500 di Washington, dove affronterà uno tra Shapovalov e il 'padrone di casa' Shelton. Una battaglia di oltre due ore e mezza quella che l'ha visto protagonista contro lo statunitense, quest'ultimo in grado nel primo set di recuperare il break di svantaggio, ma concederne subito un altro nel momento clou per il 7-5 a favore dell'azzurro. Cobolli ha poi perso il secondo parziale 3-6, riequilibrando l'incontro, e al terzo e decisivo set dove si è arrivati al tie-break per strappare la vittoria e conquistarsi la seconda semifinale ATP della sua carriera.