L'azzurro supera 6-3, 7-6 il cileno e vola al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà Cobolli. In serata Musetti contro Jarry: match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA CLASSIFICA ATP

Super debutto a Cincinnati di Luciano Darderi che liquida 6-3, 7-6 il favorito Alejandro Tabilo (n.21 ATP) e si qualifica al secondo turno del Masters 1000, dove andrà in scena un derby tutto azzurro con Flavio Cobolli, autore di un'impresa all'esordio con l'americano Tommy Paul, numero 10 del mondo.



Il racconto del match Darderi-Tabilo

Nel primo set, l'italo-argentino (n.34 del ranking) si vede subito costretto a rimediare a due palle break (alla fine del parziale saranno 8, tutte annullate), ma carbura in fretta e scappa sul 3-0 in meno di un quarto d'ora. Gioca con sua la solita personalità, si concede qualche 'sbandata', ma piazza quei due, tre ace letali che gli consentono di chiudere in poco più di 40 minuti contro un irriconoscibile cileno (che a marzo aveva vinto l'unico precedente tra i due ai quarti del 250 di Santiago per 6-0, 7-5). Nel secondo. si gioca sul filo dell'equilibrio fino al 5° game, quando Tabilo - al 10^ tentativo! - strappa il servizio al 22enne di sangue marchigiano, che trova immediatamente il contro-break del 3-4 e spreca malamente a rete il punto della rimonta, salendo sul 5-4. Ma al tie-break non perdona, approfittando anche del doppio fallo del rivale sul match point, e si 'regala' il derby con Cobolli.

Musetti affonta Jarry: diretta su Sky Il carrarino, reduce dal meraviglioso bronzo olimpico di Parigi, debutta a 'Cincy' contro un altro cileno: Nicolás Jarry Fillol, n.25 del circuito e nipote di Jaime Fillol, avversario dell'Italia nella mitica Davis del 1976. Un precedente tra i due, a favore del sudamericano (6-4, 6-1 al primo turno di Rio nel 2023). Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner: "Non ho paura per l'anca, sto bene" L'altoatesino esordirà mercoledì contro il vincente del match tra l'olandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Alex Michelsen. Alla vigilia del suo primo incontro a Cincy, e reduce dall'eliminazione ai quarti di Montreal con Rublev, condizionato da qualche problemino fisico, Jannik ha voluto rassicurare tutti in conferenza: "Mi sento abbastanza bene - ha detto il numero 1 del mondo - ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po' più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Non vedo l'ora di tornare in campo".