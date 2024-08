Paolini inizia bene: Potapova ko, è agli ottavi

Ottimo esordio di Paolini che batte Potapova in due set e centra la 33esima vittoria stagionale nel circuito maggiore (record personale). Negli ottavi affronterà Andreeva nel remake della semifinale del Roland Garros. Fuori Cocciaretto, battuta da Sabalenka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia bene il cammino a Cincinnati di Jasmine Paolini. L'azzurra, al primo match di singolare dopo le Olimpiadi, ha battuto all'esordio la russa Anastasia Potapova, n. 44 al mondo, con il punteggio di 7-6(2), 6-3 in un'ora e 40 minuti di gioco. Una partita in crescendo per Paolini che nel primo set, avanti 4-1 con due break di vantaggio, è riuscita a chiudere soltanto al tiebreak. Poi il secondo set giocato sempre on serve fino al break decisivo nel nono gioco. Per Paolini è la 33esima vittoria nel 2024, suo miglior risultato in carriera in una singola stagione nel circuito maggiore. La toscana affronterà negli ottavi la russa Mirra Andreeva nel remake della semifinale del Roland Garros.