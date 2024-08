Buona la prima per Zverev e Rublev che eliminano senza difficoltà il russo Khachanov e il cinese Zhang. Fuori, invece, Grigor Dimitrov, battuto in tre set dall'ungherese Marozsan. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio senza difficoltà a Cincinnati per Sascha Zverev e Andrey Rublev. Il tedesco e il russo, inseriti nella parte di tabellone di Jannik Sinner, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale vincendo in scioltezza i rispettivi match d'esordio. Sulla carta il compito più impegnativo toccava a Zverev, opposto a Karen Khachanov: il tedesco ha vinto con un netto 6-3, 6-2, conquistando la 50esima vittoria stagionale. Buon momento di forma anche per Rublev che in due set (6-4, 6-3) ha piegato il cinese Zhang. Vittoria in rimonta, invece, per Hubert Hurkacz: il n. 5 del seeding, prossimo avversario di Flavio Cobolli, ha impegato più di due ore contro Yoshihito Nishioka, ko al terzo set. La sorpresa di giornata, di contro, è il ko al debutto di Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha perso contro l'ungherese Fabien Marozsan che si conferma una bestia nera per i big nei Masters 1000. Il n. 50 al mondo, infatti, ha vinto 17 match su 24 in tornei di questo livello e il bilancio diventa di 5 vittorie e 2 sconfitte contro top 10.