Oggi tutti i quarti di finale: il programma

È il giorno dei quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a lunedì. Sia al maschile che al femminile si giocherà per un posto in semifinale. In chiave Italia l'attesa è per Jannik Sinner : dopo aver raggiunto i quarti senza giocare per il forfait di Thompson, il n. 1 al mondo ritrova Andrey Rublev sette giorno dopo la sfida di Montreal. Chi vince affronterà in semifinale Ben Shelton o Sascha Zverev , protagonisti di un altro incontro che promette spettacolo. Tra i match in campo femminile c'è l'inedito confronto tra la n. 1 al mondo Iga Swiatek e l'astro nascente Mirra Andreeva , reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.