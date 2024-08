Cobolli ko agli ottavi: Hurkacz vince in 3 set

Al primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000, Flavio Cobolli si arrende a Hubert Hurkacz, al secondo quarto di finale consecutivo dopo Montreal. L'azzurro ha lottato nei primi due parziali, poi il netto 6-1 nel terzo set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non basta una buona prova a Flavio Cobolli per superare il test Hubert Hurkacz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Per la prima volta negli ottavi di un "Mille", l'azzurro ha perso in tre set contro il n. 7 al mondo: 6-3, 3-6, 6-1 lo score in poco meno di due ore di gioco. A fare la differenza è stato il solito servizio di Hurkacz, inattaccabile sia nel primo che nel terzo set nei propri turni di battuta. Cobolli ha giocato una buona partita, salendo di livello nel secondo parziale con colpi sempre più puliti e potenti sul lato del dritto. Il risultato è un 6-3 "restituito" dopo quello perso nel primo parziale. Nel terzo set, però, l'inerzia torna a favore di Hurkacz che indirizzata la partita con il break in apertura. Il polacco raggiunge così il secondo quarto di finale consecutivo dopo l'infortunio al menisco, operato dopo Wimbledon.