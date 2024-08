Sinner-Zverev per la finale, alle 21 LIVE su Sky

Quasi un anno dopo l'ultima volta, Sinner ritrova Zverev sul suo cammino: in palio c'è un posto in finale a Cincinnati. Jannik deve spezzare un tabù visto che ha perso gli ultimi quattro match consecutivi con il tedesco. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Un anno dopo l'ultima volta c'è di nuovo Alexander Zverev sul cammino di Jannik Sinner. Dagli ottavi di finale degli US Open alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma stasera alle 21 sul Centrale del Lindner Family Tennis Center, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per Jannik sarà una sfida al tabù perché ha perso gli ultimi quattro confronti con il tedesco. L'unico successo del n. 1 al mondo con Sascha risale al Roland Garros 2020, negli ottavi di finale. Entrambi sono reduci da una rimonta nei quarti: Sinner con Rublev, Zverev con Shelton. Jannik va a caccia della 19esima finale ATP in carriera: sarebbe la quinta stagionale dopo Australian Open, Rotterdam, Miami e Halle. Per Zverev, invece, sarebbe la 36esima finale in carriera, la 12esima a livello Masters 1000.