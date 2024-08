Sinner: “Sono felice e pronto per gli US Open"

Le parole del numero 1 del mondo dopo la finale di Cincinnati: “Felice di come ho gestito qualsiasi situazione difficile in campo, è stata una settimana di alti e bassi. Grazie al mio team, nell’ultimo periodo abbiamo avuto un po’ di momenti difficili. Ora spero di arrivare più in forma possibile agli US Open: sono pronto, è il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione. Il compleanno? Di solito non festeggio ma questa è una settimana speciale”

Gioia per il successo al Master 1000 di Cincinnati ma testa già al prossimo obiettivo, gli US Open . Jannik Sinner guarda già avanti, nell’intervista subito dopo la vittoria in finale contro Frances Tiafoe : "Sono molto contento -le parole in italiano di Jannik- è stata una settimana dura, con alti e bassi. Sono contento di come ho gestito qualsiasi situazione difficile in campo. Ovviamente ringrazio il mio team per essere arrivato in questa posizione, ci credono sempre. A desso vediamo come arriviamo soprattutto a New York, speriamo più in forma possibile per poi giocare un ottimo torneo ”.

Sinner: “Settimana speciale dopo momenti difficili”

“Questa partita è stata mentalmente complicata -ha detto poi Jannik dopo la premiazione- Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana”. Per poi tornare sull’obiettivo grosso ora sul calendario: “Sono pronto a giocare gli US Open, spero di recuperare al meglio. È il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows. Voglio ringraziare il mio team per esserci sempre al mio fianco, anche nei momenti difficili e ne abbiamo avuti un po' nell'ultimo periodo". Sinner si è poi rivolto all’avversario, Frances Tiafoe, complimentandosi con lui: “Sono felice di vederti giocare di nuovo a questo livello, l'anno scorso è stato difficile per te. Auguro il meglio a te e al tuo team, so che l'hai cambiato, per lo US Open e il resto della stagione". Infine Sinner non ha dimenticato un ringraziamento verso "arbitri, sponsor, ballboys e tutti quelli che rendono questo splendido torneo possibile. Infine, grazie a tutti i tifosi, questa per me è una settimana speciale perché festeggio il compleanno. Di solito non mi piace celebrarlo ma questa è una settimana speciale".