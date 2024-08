Luca Nardi esce di scena al debutto a New York: l'azzurro lotta oltre tre ore con Roberto Bautista Agut, che si impone 7-5, 7-6, 7-6 al termine di un match molto equilibrato. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dice male a Luca Nardi il debutto assoluto nel main draw degli US Open. Il n.92 del ranking, che negli ultimi due anni aveva sempre perso al 1° turno nelle qualificazioni, è uscito di scena contro Roberto Bautista-Agut, n. 67 del mondo. Lo spagnolo, che ha raggiunto due volte gli ottavi di finale a New York in nove partecipazioni (2014 e 2015), si è imposto 7-5, 7-6, 7-6 al termine di un match molto equilibrato, durato oltre tre ore. Si è giocato su pochissimi punti, in cui l'esperienza di Bautista Agut (36 anni) si è fatta sentire: Nardi è spesso stato in rincorsa, non riuscendo a capitalizzare un break di vantaggio sia nel secondo che nel terzo parziale, quando si è fatto recuperare nel momento in cui serviva per chiudere.