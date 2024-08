US Open, si parte: oggi sei italiani in campo

Al via l'ultimo Slam della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre. Sei azzurri oggi in campo tra cui Musetti e Berrettini. Tra i big debuttano i campioni in carica Novak Djokovic (al rientro dopo l'oro olimpico) e Coco Gauff

Si alza il sipario sulla 144^ edizione degli US Open , da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre. Un day-1 dedicato alla parte bassa del tabellone sia al maschile che al femminile con sei italiani in campo . Toccherà subito a Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini , rispettivamente impegnati con l'americano Reilly Opelka e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Debutto anche per Luciano Darderi e Luca Nardi , oltre a Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nel torneo femminile. Tra i big riflettori puntati sui campioni in carica Novak Djokovic e Coco Gauff . Nole, al ritorno in campo dopo l'oro olimpico, esordirà con il moldavo Radu Albot, n. 138 al mondo entrato in tabellone dalle qualificazioni. Gauff, invece, giocherà con la francese Varvara Gracheva.

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta da tutti i campi in cui si gioca a Flushing Meadows. Per i clienti NOW, il servizio Extra Match mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai vari campi di gioco.