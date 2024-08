Berrettini e Musetti: il programma di oggi su Sky

Terza giornata agli US Open, dove tornano in campo tanti azzurri. Occhi puntati sul big-match tra Berrettini e Fritz, Musetti sfida Kecmanovic. Tra le donne Bronzetti affronta la n°2 del mondo Sabalenka. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Si apre il programma di 2° turno agli US Open . A Flushing Meadows gli occhi sono puntati soprattutto sul big-match tra Matteo Berrettini , n°44 del mondo ma già semifinalista a New York e l'idolo di casa Taylor Fritz, n°12 del seeding. Lorenzo Musetti , dopo aver sfatato il tabù Opelka, se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic , contro cui ha vinto due dei tre confronti diretti. Torna in campo anche Novak Djokovic, campione in carica e 2 del seeding, che affronta nel derby il connazionale Laslo Djere. Tra le donne cerca l'impresa Lucia Bronzetti : l'azzurra ha una sfida proibitiva contro la n°2 del ranking WTA, la bielorussa Arina Sabalenka .

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta da tutti i campi in cui si gioca a Flushing Meadows. Per i clienti NOW, il servizio Extra Match mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai vari campi di gioco.