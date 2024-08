Fritz si conferma un tabù per Berrettini: quarta sconfitta in altrettanti precedenti per l'azzurro contro l'americano che ha chiuso l'incontro in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-1. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Matteo Berrettini non supera l'esame Taylor Fritz nel 2° turno degli US Open . Il romano saluta Flushing Meadows, battuto nettamente dall'americano con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Un'autentica prova di forza da parte di Fritz che ha dominato nei propri turni di battuta (90% di punti con la prima e 0 palle break concesse) e ha avuto quasi sempre il controllo degli scambi. Berrettini è rimasto in partita soltanto nel secondo set , volato via on serve fino al tiebreak, poi vinto da Fritz con un netto 7-1.

Il racconto del match

L'inizio è tutto in salita per Berrettini che fatica a trovare l'aiuto del servizio, mettendo in campo appena il 38% di prime palle nel parziale. Basta un solo break a decidere il set, quello conquistato da Fritz nel quarto gioco. Berrettini prova a cambiare passo nel secondo set, il più equilibrato della partita in cui Matteo accenna una reazione, ma senza mai impensierire l'americano in risposta. Si arriva on serve al tiebreak, conquistato con il parziale di 7-1 da Fritz, aggressivo e centrato su tutti i colpi. Nel terzo set non c'è partita, con Berrettini che riesce a evitare il bagel tenendo il servizio sotto 0-5. Per Matteo è il quarto ko in altrettanti precedenti con Fritz che al 3° turno affronterà l'argentino Francisco Comesana.